Io messo all’indice dal Veneto Fronte Skinhead ho fatto il mio mestiere | sempre ai nostri posti ci troverete

In questo testo si parla di una persona messa all’indice dal gruppo Veneto Fronte Skinhead, evidenziando il contesto di tensione e minaccia legato a questa organizzazione. Si menziona anche Paolo Berizzi, collega noto che vive sotto scorta. L’estratto offre uno sguardo sulla difficile realtà di chi si confronta con gruppi estremisti e minacce, evidenziando l’impegno e la presenza costante di chi affronta queste situazioni.

«Sono stato "messo all'indice" dal Veneto Fronte Skinhead, insieme a Paolo Berizzi, collega ben più bravo e noto e che per colpa dei neofascisti vive sotto scorta armata. Già questo basterebbe come certificato di buon lavoro. Dicono che i giornalisti abbiano fatto saltare un concerto nazirock a.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

I neonazifascisti del Veneto Fronte Skinheads mi onorano di un comunicato con cui mi mettono all'indice - insieme alla Cgil - per avergli fatto saltare, con un mio articolo, la location di un concerto nazirock a Piacenza. Una medaglia. Grazie, il vostro odio è la m x.com La Lega di Salvini, che esprime il presidente della Camera Lorenzo Fontana, con il generale Vannacci il 30 gennaio porta una bella carrellata di neofascisti a Montecitorio, da CasaPound al Veneto Fronte Skinheads, passando per ex Forza Nuova e Rete dei - facebook.com facebook

