A Garlasco si avvicina la scadenza prevista per le indagini preliminari sul caso di omicidio. La perizia sui computer è in fase di completamento e la difesa di Andrea Sempio si prepara a presentare le proprie argomentazioni. Il termine fissato per agosto segnerà la conclusione di questa fase dell’indagine, che è stata riaperta circa un anno fa con il coinvolgimento del nome di Sempio.

Tic tac. Il tempo stringe. E ad agosto scade il termine. Le indagini preliminari sul delitto di Garlasco, riaperte un anno fa con l’emergere (o meglio, il riemergere) del nome di Andrea Sempio, hanno una scadenza programmata. Una vita di massimo 18 mesi. E il conto alla rovescia è già cominciato. Prima ancora di quella data, però, potrebbe arrivare un elemento decisivo: la perizia informatica sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Il suo deposito potrebbe chiudere il cerchio, in un senso o nell’altro. Alla ricerca della verità informatica. La sera del 12 agosto 2007, la vigilia dell’omicidio, Chiara Poggi rimase sola in casa per circa dieci minuti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, inizia il conto alla rovescia: la perizia sui pc e la difesa di Sempio

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