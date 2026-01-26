Garlasco la difesa di Andrea Sempio chiede alla gip l’incidente probatorio sui pc di Alberto Stasi e Chiari Poggi

La difesa di Andrea Sempio ha presentato alla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, una richiesta di incidente probatorio per l’analisi dei computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi. L’obiettivo è acquisire elementi utili nel procedimento riguardante l’omicidio di Chiara Poggi, nel quale Sempio è nuovamente indagato. Questa richiesta si inserisce nel quadro delle attività investigative volte a chiarire i fatti e a ricostruire la dinamica dell’evento.

La difesa di Andrea Sempio, il 37enne nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha avanzato una richiesta formale alla giudice per le indagini preliminari di Pavia, Daniela Garlaschelli, per un incidente probatorio che preveda l’analisi dei computer di Alberto Stasi e della stessa vittima. La domanda è parte di un nuovo sviluppo nell’inchiesta riaperta un anno fa. Nei giorni scorsi gli avvocati dei Poggi, parte civile, hanno depositato i risultati di una consulenza di parte in cui si sostiene che la 26enne “trovò le foto porno nel pc di Alberto Stasi la sera prima dell’omicidio”. Gli stessi legali di parte civile avevano fatto presente che avrebbero chiesto alla Procura di proporre istanza al gip (non potendolo fare loro direttamente nel procedimento) di incidente probatorio per effettuare, con un perito terzo, le stesse analisi da ‘cristallizzare’ come prova. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alberto Stasi a sorpresa a Pavia per l'incidente probatorio sul delitto di Garlasco

