Garante per l' infanzia | I bimbi della famiglia nel bosco sono traumatizzati

Il garante per l'infanzia ha visitato i bambini della famiglia nel bosco, affermando che, sebbene siano in buona salute fisica, presentano segni evidenti di traumatismo e agitazione. La visita è stata condotta recentemente e si è concentrata sul loro stato emotivo e comportamentale. Secondo quanto riferito, i bambini sono stati trovati in una condizione di disagio, nonostante siano in condizioni di salute stabile.

AGI - "Ho incontrato i bambini Trevallion. Stanno fisicamente bene ma la loro notevole agitazione psicomotoria, insieme a un atteggiamento di paura e diffidenza nei confronti degli estranei, rivela un disagio evidente che non sorprende visti i ripetuti traumi a cui sono stati sottoposti, ultimo l'improvvisa separazione dalla madre che ha vissuto con loro questi quasi quattro mesi nella casa-famiglia di Vasto ". A parlare è Marina Terragni, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza all'indomani della visita compiuta nella casa-famiglia che ospita i bambini della famiglia nel bosco. "Avevo richiesto di essere accompagnata... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Garante per l'infanzia: "I bimbi della famiglia nel bosco sono traumatizzati" Articoli correlati Leggi anche: Famiglia nel bosco, Garante infanzia: “Ho incontrato i bambini, sono traumatizzati” Famiglia nel bosco, la Garante difende Catherine: "Demonizzazione misogina, i bimbi sono traumatizzati"Famiglia nel bosco: Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, dopo una visita ai tre bambini Trevallion nella casa famiglia... Una selezione di notizie su Garante per l'infanzia I bimbi della... Temi più discussi: Famiglia del bosco, l’Autorità garante contro il trasferimento dei figli senza la madre; Famiglia nel bosco, la garante per l’infanzia: I bambini resteranno insieme, nessuna ipotesi di adozione; Famiglia nel bosco, il Garante per l’infanzia: voglio incontrare i bambini; La Garante dell'Infanzia fa visita ai bimbi: Stanno bene, nessuno di loro fa sciopero della fame. Garante infanzia critica gestione famiglia nel bosco, valutato trasferimento di Nathan e ispettori al Tribunale dell’AquilaFamiglia nel bosco, nuova casa e scontro sui servizi sociali La vicenda della «famiglia nel bosco», con tre figli tuttora separati dai genitori, vive ... assodigitale.it Famiglia nel bosco, la visita della Garante dell’Infanzia: Nessun bambino in sciopero della fameLa Garante per l’infanzia smentisce lo sciopero della fame: i bambini della ‘famiglia nel bosco’ mangiano regolarmente e affrontano la separazione dalla madre con qualche momento di agitazione. notizie.it Ipm, Anastasìa: "Se confermati, sarebbero reati indegni della funzione pubblica" - Garante Diritti Detenuti x.com Intesa Sanpaolo-Isybank, multa da oltre 17 milioni dal Garante della Privacy: cosa è successo >> https://buff.ly/pZKCCjf - facebook.com facebook