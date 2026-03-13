Famiglia nel bosco la Garante difende Catherine | Demonizzazione misogina i bimbi sono traumatizzati

Dopo la visita in casa famiglia, la Garante ha difeso Catherine dalle accuse di demonizzazione misogina, sottolineando che i bambini sono traumatizzati. La famiglia vive nel bosco e sono coinvolti in un procedimento legale che ha portato alla visita delle autorità. La Garante ha espresso preoccupazione per l’impatto psicologico sui minori e ha evidenziato il bisogno di tutela.

Famiglia nel bosco: Marina Terragni, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dopo una visita ai tre bambini Trevallion nella casa famiglia di Vasto parla di minori "traumatizzati" e definisce "sproporzionata" la separazione dalla madre Catherine. La Garante denuncia una "demonizzazione misogina" e chiede di evitare un nuovo trasferimento. Famiglia nel bosco, il comunicato della Garante "Bimbi traumatizzati" dopo la separazione da Catherine Il tentativo di ricongiungimento senza Catherine Famiglia nel bosco, il comunicato della Garante Marina Terragni, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, riferisce di aver incontrato i...