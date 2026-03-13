Garante in visita assistente sociale in fuga

Il garante ha visitato la casa-famiglia di Vasto per incontrare i piccoli Trevallion, ma l’assistente sociale incaricata non si è presentata all’appuntamento. Marina Terragni si è recata sul posto, mentre Veruska D’Angelo, responsabile della struttura, non ha partecipato all’incontro. La visita si è svolta senza la presenza dell’assistente sociale e senza ulteriori spiegazioni sulla sua assenza.

Marina Terragni si è recata alla casa-famiglia di Vasto per incontrare i piccoli Trevallion. Malgrado l’appuntamento, Veruska D’Angelo non si è presentata. Non si capisce perché, visti i grandi risultati ottenuti: ora i bambini si rimbambiscono con cartoni e smartphone. Chissà se le istituzioni abruzzesi possono ritenersi soddisfatte: i bambini della (fu) famiglia nel bosco sono separati dalla mamma, che forse più avanti potranno incontrare ma che intanto è lontana. In compenso però guardano i cartoni animati e hanno scoperto quanto possa essere affascinante uno smartphone. Speriamo che al più presto li dotino di un tablet, così finalmente potranno rincoglionirsi come tutti i bambini normali. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Garante in visita, assistente sociale in fuga Articoli correlati Pontecagnano, uomo minaccia assistente sociale: denunciatoNon si registrano feriti, ma l’accaduto ha suscitato preoccupazione tra i dipendenti comunali, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza... Famiglia nel bosco, i Trevallion denunciano l’assistente socialeLa difesa dei Trevallion sostiene che l’assistente sociale “non ha svolto il proprio incarico con l’imparzialità richiesta dal ruolo” La vigilia... Perché la destra se la prende sempre con gli assistenti sociali Aggiornamenti e contenuti dedicati a Garante in visita assistente sociale in... Temi più discussi: La Garante dell'Infanzia fa visita ai bimbi: Stanno bene, nessuno di loro fa sciopero della fame; Garante in visita, assistente sociale in fuga; Famiglia nel bosco, ora il papà tratta con l'assistente sociale. Pronta una nuova abitazione; Famiglia nel bosco: Garante, assistenti sociali spesso poco formati. La Garante dell'Infanzia fa visita ai bimbi: Stanno bene, nessuno di loro fa sciopero della fameBisogna che ci mettiamo tutti con il massimo impegno per vedere di risolvere una situazione che continua a sembrare, confermo l'impressione, sproporzionata nel suo esito rispetto alle ragioni ... msn.com Famiglia nel bosco, Garante a Vasto dai bambini: Uno rifiuterebbe il cibo, assistenti sociali poco formatiLa Garante per l'infanzia e l'adolescenza Marina Terragni a Vasto nella casa famiglia dove vivono i 3 figli della famiglia nel bosco: la situazione. virgilio.it Una sanzione di 17.628.000 euro è stata irrogata dal Garante privacy a Intesa Sanpaolo per aver trattato in modo illecito i dati di circa 2,4 milioni di clienti trasferiti, unilateralmente alla controllata al 100% Isybank, banca interamente digitale. Per individuare tra x.com Vasto, la Garante per l’infanzia: «Nessuno sciopero della fame per il distacco dalla madre ma difficoltà ad adeguarsi ai nuovi ritmi di vita». Cambiati orari dei pasti e ciclo luce-buio - facebook.com facebook