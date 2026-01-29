La famiglia Trevallion ha deciso di denunciare l’assistente sociale che si è occupata di loro. Secondo i legali dei Trevallion, l’assistente non avrebbe svolto il suo incarico in modo imparziale, mettendo in discussione il suo operato. La vicenda si è fatta strada nelle ultime ore, con la famiglia che chiede chiarimenti e giustizia.

La difesa dei Trevallion sostiene che l’assistente sociale “non ha svolto il proprio incarico con l’imparzialità richiesta dal ruolo” La vigilia della perizia sulle capacità genitoriali di Nathan e Catherine Trevallion si apre con un nuovo atto formale che riaccende lo scontro attorno alla gestione del caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”. I genitori dei tre minori hanno denunciato l’assistente sociale nominata dal Tribunale, mettendo in discussione la correttezza e la neutralità del suo operato nel procedimento che ha portato all’allontanamento dei figli. Non solo. Nel corso delle settimane successive al provvedimento, Veruska D’Angelo avrebbe incontrato genitori e figli soltanto cinque volte, un numero ritenuto dai legali insufficiente per garantire una valutazione equilibrata e terza della situazione familiare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Famiglia nel bosco, i Trevallion denunciano l’assistente sociale

La famiglia che vive isolata nel bosco, parlano moglie e marito - Vita in Diretta 04/11/2025

