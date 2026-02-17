Pontecagnano uomo minaccia assistente sociale | denunciato

Un uomo di Pontecagnano ha minacciato un assistente sociale ieri negli uffici comunali, causando una grande preoccupazione tra i presenti. L’uomo si è scagliato contro la dipendente pubblica, urlando e avvicinandosi con comportamenti aggressivi, dopo aver avuto un acceso diverbio con lei. La situazione è rapidamente peggiorata, portando all’arrivo delle forze dell’ordine che hanno fermato l’individuo e lo hanno denunciato.

Non si registrano feriti, ma l’accaduto ha suscitato preoccupazione tra i dipendenti comunali, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza negli uffici pubblici Attimi di paura e tensione negli uffici comunali di Pontecagnano Faiano, dove nella giornata di ieri un acceso confronto tra un cittadino e un assistente sociale è degenerato fino a rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo quanto emerso, per cause ancora in fase di accertamento, la discussione sarebbe rapidamente sfociata in minacce nei confronti del dipendente comunale, creando apprensione tra il personale presente negli uffici.🔗 Leggi su Salernotoday.it Nathan e Catherine, i genitori della famiglia nel bosco, hanno denunciato l'assistente sociale: "È ostile con noi"Nathan e Catherine, i genitori della famiglia nel bosco, hanno denunciato l’assistente sociale. Molesta al citofono i residenti di un'abitazione e minaccia un uomo con un coltello, denunciatoA Santa Maria degli Angeli, un uomo di 49 anni è stato denunciato dalla polizia per aver molestato i residenti al citofono e averli minacciati con un coltello. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Pontecagnano, uomo minaccia assistente sociale: denunciatoNon si registrano feriti, ma l’accaduto ha suscitato preoccupazione tra i dipendenti comunali, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza negli uffici pubblici ... salernotoday.it https://www.telenuova.tv/2026/02/05/pontecagnano-faiano-arrestato-un-uomo-3/ facebook