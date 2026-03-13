Gaming e giochi di ruolo | in Malatestiana l' appuntamento con la Gilda del Leone Rosso

Domani, sabato 14 marzo, alle ore 15, la Sala Gaming della Mediateca della Biblioteca Malatestiana ospiterà un evento dedicato ai giochi di ruolo e al mondo del gaming. La Gilda del Leone Rosso organizza un pomeriggio di attività incentrate sulla narrazione condivisa e l’immaginazione, inserito nella rassegna Malatestiana Gaming in. L’evento è aperto a chiunque voglia partecipare.

Il gioco di ruolo torna protagonista alla Biblioteca Malatestiana. Domani, sabato 14 marzo, a partire dalle ore 15, la Sala Gaming della Mediateca ospiterà un nuovo pomeriggio dedicato all’immaginazione e alla narrazione condivisa, organizzato nell’ambito della rassegna Malatestiana Gaming in collaborazione con l’associazione faentina Gilda del Leone Rosso. Fondata a Faenza nel 2019, la Gilda del Leone Rosso è un’associazione impegnata nella diffusione della cultura ludica e del gioco di ruolo come strumento di aggregazione e crescita personale. Nel corso degli anni ha organizzato numerosi eventi e collaborazioni con biblioteche e realtà culturali del territorio romagnolo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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