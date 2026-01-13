Primo appuntamento per Malatestiana Gaming ad aprire i giochi l' autore cesenate Giacomo Di Fabio
Sabato 17 gennaio alle ore 15, la Malatestiana Gaming riprende le sue attività con un evento dedicato agli appassionati di giochi da tavolo. In collaborazione con Area Games, l’iniziativa ospiterà l’autore cesenate Giacomo Di Fabio, che presenterà il suo gioco ‘Mondrian Experience’. Un’occasione per scoprire novità nel settore e condividere momenti di interesse culturale e ludico.
