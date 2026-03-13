Game of Thrones | La rincorsa della Vipera

La scorsa settimana ho dedicato del tempo a parlare di David Finlay Jr, un atleta che seguo da tempo e che ha avuto una carriera ricca di momenti significativi. Nonostante il suo talento sia riconosciuto da alcuni, molti appassionati ancora non ne apprezzano appieno le capacità. Finlay ha partecipato a numerosi incontri e match, consolidando il suo ruolo nel mondo del wrestling.

La scorsa settimana mi sono concesso uno spazio per David Finlay Jr, un personaggio e atleta che stimo molto, nonostante ancora oggi il suo talento non sia stato completamente percepito da gran parte dei fan in giro per il globo. Questa volta voglio invece concentrarmi su un nome ben più importante, quello della “vipera” per eccellenza, Randy Orton. Dopo aver vinto con tutta la sua astuzia l’Elimination Chamber match maschile dell’omonimo PLE andato in scena lo scorso 28 febbraio, nella puntata di SmackDown vista sei giorni più tardi, abbiamo assistito alla riconquista del titolo WWE da parte di Cody Rhodes. Proprio per questo motivo, seppur... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

