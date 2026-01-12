Game of Thrones 7 anni dopo | Kit Harington demolisce la petizione per il remake della Stagione 8

Sette anni dopo la fine di Game of Thrones, il dibattito sulla conclusione della serie continua a suscitare interesse. Recentemente, Kit Harington ha commentato in modo netto la petizione per un remake della Stagione 8, evidenziando la sua posizione. Nonostante il passare del tempo, il fenomeno della serie rimane vivo nel pubblico e nelle discussioni online, dimostrando l’impatto duraturo di questa produzione sulla cultura popolare.

Sono passati sette anni dalla conclusione di Game of Thrones, ma le ceneri di Approdo del Re fumano ancora. Il finale della serie HBO rimane uno dei più divisivi nella storia della televisione, un caso studio su come non chiudere un fenomeno culturale globale. Tra la svolta “Mad Queen” di Daenerys Targaryen e l’incoronazione di Bran Stark, il fandom si era spaccato, portando alla creazione di una famigerata petizione su Change.org che chiedeva di riscrivere l’intera Stagione 8 con “sceneggiatori competenti”. Una mossa che, a distanza di anni, fa ancora infuriare Kit Harington. In breve: Kit Harington definisce “idiozia da social media” la richiesta dei fan di rifare il finale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

