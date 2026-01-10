Game of Thrones | Yota Tsuji e la rinascita della NJPW

Yota Tsuji si conferma protagonista nel panorama della NJPW, difendendo con successo il titolo Global e conquistando il prestigioso titolo mondiale IWGP durante Wrestle Kingdom contro Konosuke Takeshita. Questa vittoria rappresenta un momento importante nella sua carriera e nella crescita della promotion giapponese, consolidando la sua posizione tra i principali atleti del wrestling internazionale.

Yota Tsuji difende il titolo Global della New Japan Pro Wrestling e vince il titolo mondiale IWGP in quel di Wrestle Kingdom contro Konosuke Takeshita. Il verdetto più importante (dopo ovviamente il ritiro di Hiroshi Tanahashi ) nella ventesima edizione dello show più noto, sentito, insomma, importante dell'anno per la federazione numero uno del Giappone, ci dice questo. Non è solo una vittoria per l'atleta, lo stesso che abbiamo visto in Italia anni addietro, più precisamente nel 2022 in SAJ contro Francesco Akira e l'anno seguente nel secondo episodio della BREAK Pro Wrestling; bensì è una vittoria per tutti noi, ma per quale motivo vi chiederete? La risposta è ben visionabile il giorno seguente, New Year Dash, lo show in cui Yota forma la sua nuova stable la Unbound Co (formata da lui, David Finlay, Drilla Moloney, Clark Connors, Daiki Nagai, Gabe Kidd, Gedo, Hiromu Takahashi, OSKAR, Robbie X, Shingo Takagi, Taiji Ishimori, Titan e Yuto-Ice, detto in parole povere, l'unione dei nomi rimasti dal Bullet Club War Dogs e Los Ingobernables de Japon ), proprio il 5 gennaio scorso è salito sul ring non solo con il titolo Global, ma con il vecchio design della cintura IWGP, quella di cui gran parte dei fan si è innamorata nel corso degli anni (probabilmente per colpa di AJ Styles e del Bullet Club in toto).

