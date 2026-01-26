Strade e lavori sulla Tre valli Umbra otto giorni di chiusura della Galleria | i tre percorsi alternativi

Per migliorare la viabilità in Umbria, sulla Tre Valli Umbra sono previste otto giornate di chiusura della Galleria, con l’istituzione di tre percorsi alternativi. Questa iniziativa, parte di un intervento di manutenzione, comporta disagi temporanei per automobilisti e pendolari. Si consiglia di pianificare gli spostamenti con anticipo e di seguire le indicazioni stradali durante il periodo di chiusura.

Continuano i lavori per migliorare la qualità della viabilità in Umbria, anche se comportano dei disagi temporanei per automobilisti e pendolari. Stavolta sarà necessaria la chiusura temporanea della galleria tra Sant’Anatolia di Narco e l’innesto sulla SS3 “Flaminia” a Spoleto. Il tutto rientra nel cantiere sulla strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre”, dove sono ancora in corso i lavori di riqualificazione e miglioramento della sicurezza all’interno della galleria “Forca di Cerro”. Per consentire l’esecuzione di alcuni interventi di finitura e il completamento delle attività previste dalle procedure di collaudo dei nuovi impianti di ventilazione realizzati, sarà necessaria la chiusura temporanea della galleria, tra Sant’Anatolia di Narco e l’innesto sulla SS3 “Flaminia” a Spoleto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

A Viterbo, lavori straordinari sulla superstrada 675 "Umbro-Laziale" comportano la chiusura dello svincolo di Bagnaia e una riduzione della velocità.

