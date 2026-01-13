Kantè Fenerbahce annuncio di Conceicao | Qualsiasi giocatore… Indizio importante sul futuro del francese!

Sergio Conceicao, allenatore dell’Al Ittihad, ha commentato il futuro di N’Golo Kanté al Fenerbahçe, sottolineando che «qualunque giocatore…» potrebbe essere coinvolto. Le sue parole rappresentano un importante indizio sul destino del centrocampista francese, in un mercato caratterizzato da molte voci e trattative in corso. Restano da capire le intenzioni ufficiali del club e i possibili sviluppi di questa situazione.

