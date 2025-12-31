Manna | Vogliamo crescere e premiare Conte poi l’annuncio sul riscatto di Hojlund!

Dopo la conquista del primo trofeo stagionale e l’ottima partita contro la Cremonese, il Milan si prepara alla prossima sfida. Manna ha dichiarato l’intenzione di crescere e premiare Conte, mentre si attende l’annuncio ufficiale sul riscatto di Hojlund. La partita di domenica alle 12 rappresenta un nuovo importante step nel percorso della squadra.

Alla vittoria del primo trofeo stagionale, è seguita l'ottima prestazione contro la Cremonese: domenica alle 12.30, il big match con la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Intanto, il Napoli si prepara all'apertura del prossimo calciomercato invernale, ormai alle porte. Proprio il direttore sportivo Giovanni Manna, ha rilasciato una lunga intervista: avete sentito le sue dichiarazioni? Napoli, Manna fa chiarezza: le sue parole. L'uomo mercato azzurro Giovanni Manna, qualche giorno prima dell'apertura del prossimo calciomercato di gennaio, ha parlato a Il Corriere dello Sport. Il direttore sportivo del Napoli, ha toccato vari temi: dal prossimo mercato a saldo zero, ai rientri dei giocatori infortunati, fino ad arrivare alla cessione di Kvaratskhelia.

