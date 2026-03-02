Viareggio | aggressione alla stazione denunciato 23enne

Un giovane di 23 anni è stato denunciato alla procura di Viareggio per aver provocato lesioni e danneggiato proprietà presso la stazione. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di droga, motivo per cui è stato anche sanzionato. L’episodio si è verificato nei pressi della stazione, coinvolgendo il ragazzo nelle attività di polizia.

VIAREGGIO (LUCCA) – Un marocchino di 23 anni è stato bloccato e denunciato dalla Polfer a Lucca con l’accusa di aggressione nel sottopasso pedonale della stazione ferroviaria di Viareggio. I fatti risalgono al pomeriggio del 26 febbraio 2026. La Polfer ha ricostruito che nell’aggressione erano coinvolti due uomini ma la persona offesa deve essere identificata. Il 23enne è stato denunciato alla procura per lesioni personali e danneggiamento, nonché sanzionato per possesso di droga. In passato era già stato vittima di tentato omicidio, inoltre risultava già ricercato in relazione a una precedente aggressione ai danni di un connazionale, avvenuta alla stazione ferroviaria di Lucca. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

