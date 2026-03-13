Nella mattinata di oggi, l’attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson è stato vittima di un furto nella propria abitazione. I ladri hanno portato via un Rolex e borse per un valore totale di circa 60 mila euro. Si tratta dell’ennesimo episodio che coinvolge un calciatore della squadra, con i malviventi che sono entrati senza essere identificati.

FIRENZE – Ancora un calciatore della Fiorentina nel mirino dei soliti ignoti. Questa volta a subire la visita dei malviventi è stato l’attaccante viola Albert Gudmundsson, la cui abitazione è stata svaligiata nella mattinata di oggi. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, i ladri avrebbero agito con determinazione, danneggiando pesantemente la porta d’ingresso per guadagnarsi l’accesso all’appartamento. Una volta all’interno, i malviventi hanno passato al setaccio le stanze, riuscendo a impossessarsi di un prezioso orologio Rolex e di diverse borse di lusso, per un valore che, stando alle prime stime, si aggirerebbe intorno ai 60mila euro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Furto in casa del calciatore viola Albert Gudmunsson: via un Rolex e borse per 60mila euro

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