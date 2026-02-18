Furto in casa del calciatore della Sampdoria Mattia Viti

I ladri hanno svaligiato l'abitazione di Mattia Viti, calciatore della Sampdoria, a Nervi, causando un danno di circa 20mila euro. I malviventi sono riusciti a entrare nella casa mentre il giocatore non era presente, portando via soldi e gioielli. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando Viti ha trovato la porta forzata e alcuni effetti personali in disordine.

Colpo grosso dei ladri a casa del nuovo calciatore della Sampdoria Mattia Viti. Come riporta l'Ansa, ignoti si sono introdotti nell'abitazione del giocatore, a Nervi, portando via denaro e gioielli per un totale di 20mila euro. Nelle ultime ore c'è stato un altro furto anche in una villetta di Sturla, colpo da 80mila euro di gioielli con cassaforte aperta con un flessibile. In entrambi i casi è intervenuta la polizia che ha avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili, cercando di capire se i due furti possano essere stati compiuti dagli stessi malviventi. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Genovatoday.it Viti Sampdoria: ufficiale l’approdo del difensore in blucerchiato. Il comunicato con tutti i dettagliLa Sampdoria ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del difensore Viti, rafforzando il reparto difensivo nel mercato invernale. Sampdoria: aspettando Viti, arriva PalmaLa Sampdoria ha annunciato l'arrivo in prestito di Matteo Palma, giovane difensore classe 2008 proveniente dall'Udinese. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fino Mornasco, allarme ladri Un furto con la proprietaria in casa; Uscito un'ora per fare la spesa, così mi hanno svaligiato casa, il racconto e la rabbia di Davide / FOTO; Furto in casa e fuga nei campi: arrestato dopo un inseguimento a Capriano del Colle; Furti in casa nel siracusano, 5 misure cautelari. Due maxi furti in casa, fra le vittime il neo acquisto della Samp VitiIl colpo più importante a Sturla dove sono spariti preziosi per 80 mila euro. Nell’abitazione del difensore blucerchiato rubati soldi e gioielli per 20 mila euro: indagini della polizia ... primocanale.it Furto in casa del calciatore della Samp Mattia Viti, rubati contanti e gioielliFurto in casa di Mattia Viti, neo acquisto della Sampdoria, a Nervi. La notte scorsa qualcuno è entrato nell'appartamento in cui il giocatore vive da gennaio ... genova24.it A Serie B góllövolistájának élmezonye: 15 gólos: Joel Pohjanpalo (Palermo) 11 gólos: Andrea Adorante (Venezia), Tommaso Biasci (Avellino) 10 gólos: Ettore Gliozzi (Modena) 9 gólos: Massimo Coda (Sampdoria), Mattia Bortolussi (Padova) facebook