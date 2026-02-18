Una caldaista e alcuni uomini che si spacciavano per poliziotti hanno truffato due donne anziane a San Lazzaro di Savena, portando via circa 20mila euro. Le vittime, entrambe ottantenni, sono state avvicinate con metodi ingannevoli e convinse a consegnare soldi. Le truffe si sono svolte nel giro di pochi giorni nel cuore del paese, lasciando le donne sconvolte.

Due truffe, del valore complessivo di quasi 20mila euro, si sono verificate, nei giorni scorsi, nel centro di San Lazzaro di Savena, ai danni di due residenti anziani, sull’ottantina. Stando a quanto ricostruito e alla similarità delle truffe messe in campo nei due distinti episodi, si presume che i responsabili possano essere gli stessi. Ma torniamo ai fatti. Nel primo caso, avvenuto il 12 febbraio scorso, i truffatori, tre in tutto, si sono presentati a casa dell’anziana sanlazzarese con due scuse diverse, ma contestualmente. La donna si è vista suonare al campanello da un finto tecnico della caldaia, con tanto di pettorina di riconoscimento, che le avrebbe detto di dover controllare, come da routine, il dispositivo in casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caldaista e poliziotti finti. Due anziane truffate, bottino da 20mila euro

Finto incidente, due anziane truffate: oro e denaro recuperatiDue donne di una certa età sono state raggirate da un finto incidente e hanno perso oro e denaro.

Via Empedocle Restivo, finti finanzieri truffano anziana e le svuotano la cassaforte: bottino da 100 mila euroDue individui travestiti da finanzieri hanno truffato un’anziana, riuscendo a svuotare la cassaforte con un bottino di circa 100 mila euro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.