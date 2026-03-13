Fiorentina furto in casa Gudmundsson | Ricompensa per chi mi fornirà informazioni FOTO

Ieri sera, dopo aver giocato e segnato il rigore decisivo contro il Rakow, il fantasista della Fiorentina ha scoperto che la sua casa è stata svaligiata. L’atleta ha annunciato di offrire una ricompensa a chi fornirà informazioni utili per identificare i responsabili. La notizia del furto è stata confermata da fonti vicine al giocatore, che ha subito affrontato questa esperienza spiacevole.

Una serata particolare quella di ieri per Albert Gudmundsson. Il fantasista della Fiorentina, protagonista nella gara contro il Rakow col suo rigore segnato al 93' risultato decisivo per la vittoria dei viola, una volta tornato a casa ha dovuto far fronte a una brutta sorpresa. Attraverso una storia postata sul proprio profilo Instagram l'islandese ha infatti denunciato un furto subito nella propria abitazione, avvenuta mentre si trovava in ritiro con la squadra per la gara di Conference League. “Ieri la mia casa è stata svaligiata e sono stati rubati diversi oggetti di valore, tra cui alcuni importanti effetti personali” ha... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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