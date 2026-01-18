Incidente tra Nocera Superiore e Inferiore | auto si ribalta durante un sorpasso

Nella serata di ieri, in via Anfiteatro tra Nocera Superiore e Nocera Inferiore, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto ribaltatasi durante un sorpasso. L’evento ha causato disagi alla circolazione e richiesto l’intervento delle autorità competenti. Le dinamiche dell’incidente sono in fase di accertamento, e non si segnalano feriti gravi.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale di Nocera Inferiore, che hanno effettuato i rilievi del caso e gestito la viabilità, e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti Si è temuto il peggio nella serata di ieri in via Anfiteatro, al confine tra Nocera Superiore e Nocera Inferiore, dove un’auto si è ribaltata sulla carreggiata provocando forti disagi alla circolazione. Secondo una prima ricostruzione, una Alfa Romeo Tonale, proveniente da Nocera Superiore, ha perso il controllo durante una manovra di sorpasso in un tratto di strada dalla carreggiata particolarmente stretta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Incidente tra due auto durante un sorpasso: 58enne in ospedale Leggi anche: Nocera Inferiore, cavallo muore durante la Cavalcata dei Re Magi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Incidente tra Nocera Superiore e Inferiore: auto si ribalta durante un sorpasso; «Mi hanno evitato di perdere il braccio»; Nocera, brutto incidente in via Anfiteatro. Incidente a Nocera Superiore, si schianta con l'auto contro un muro: morto 50enne - Ha perso probabilmente il controllo della propria automobile, finendo contro il muro di una vecchia abitazione per poi restare incastrato tra le lamiere del suo veicolo. ilmattino.it Nocera Inferiore, incidente durante la Cavalcata dei Re Magi: cavallo scivola in strada - Momenti di preoccupazione nella serata odierna a Nocera Inferiore durante la tradizionale Cavalcata dei Re Magi, appuntamento molto sentito dalla comunità e capace ogni anno di richiamare numerosi ... agro24.it

Nocera Inferiore, auto fuori controllo nel centro storico: paura nella notte al Casale del Pozzo - Intorno alle 2:30, un’Audi di colore bianco, lanciata a velocità sostenuta lungo via Francesco Federici, nel rione Casale del Pozzo, è rimasta coinvolta in una violenta carambola che ha svegliato nume ... agro24.it

Nocera, brutto incidente in via Anfiteatro https://www.rtalive.it/2026/01/nocera-brutto-incidente-via-anfiteatro/170472/ #rtalive #informazionelocale #rtalive_webtv #nocerainferiore #incidenti #viaanfiteatro #incidentestradale - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.