nocera superiore rubata la cassettina delle preghiere in parrocchia

Nella serata di ieri, la comunità di Nocera Superiore è rimasta sorpresa da un episodio avvenuto all’interno della parrocchia, dove è stata rubata la cassettina delle preghiere. Un gesto che ha mostrato un comportamento poco rispettoso nei confronti dei fedeli e delle attività religiose locali. La vicenda sta suscitando attenzione e preoccupazione tra i parrocchiani, che sperano in una pronta soluzione.

Un episodio che ha lasciato sgomenta la comunità parrocchiale si è verificato nella serata di ieri all’interno della chiesa di Nocera Superiore. Poco dopo le 19, è stata sottratta la cassettina utilizzata per raccogliere le intenzioni di preghiera dei fedeli. All’interno si trovavano anche alcune offerte in denaro, per una somma modesta, ma il gesto ha colpito profondamente per il suo valore simbolico, più che per l’entità economica del furto. Indignazione e appello alla restituzione. Secondo quanto comunicato dalla parrocchia, l’area è dotata di un sistema di videosorveglianza attivo, sia all’interno che all’esterno dell’edificio sacro. 🔗 Leggi su Zon.it

