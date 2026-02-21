Controllo del territorio | 13 arresti Allontanati nove stranieri irregolari
Nell'ambito di un'operazione di controllo del territorio, sono stati arrestati 13 uomini. Durante le verifiche, sono stati identificati e allontanati nove stranieri senza documenti regolari. Le forze dell'ordine hanno controllato diverse zone della città, trovando persone che vivevano senza permesso e mettendo in atto misure di sicurezza. L'intervento si è concentrato in aree frequentate da cittadini e visitatori. La polizia continua le attività di monitoraggio sul territorio.
Controllo del territorio: 13 arresti e nove stranieri irregolari allontanati dal territoro bolognese. Questo il bilancio delle attività della polizia nell’ultima settimana. Nel dettaglio, cinque arresti sono frutto del lavoro del commissariato Bolognina Pontevecchio: il primo riguarda un colombiano 28enne, rintracciato in via Francoforte e portato in carcere perché aveva a suo carico un ordine di carcerazione in sostituzione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Poi, una 23enne bulgara, per un borseggio avvenuto su un bus in via Pelagio Pelagi, è finita in manette per furto con destrezza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
