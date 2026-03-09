Lungo inseguimento nel napoletano i carabinieri arrestano due giovani per fuga pericolosa | VIDEO

Due giovani napoletani di 20 e 19 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Giugliano in Campania dopo un lungo inseguimento nel napoletano. I militari hanno fermato i ragazzi, ritenuti responsabili di fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza. L’intervento si è concluso con il loro fermo, mentre un video dell’episodio circola online.

A Giugliano in Campania i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza due ragazzi napoletani di 20 e 19 anni. Erano più o meno le 14 quando i militari hanno intimato l’alt a una Golf con targa polacca, che non si è fermata. Da lì è iniziato un lungo inseguimento con l’auto che ha imboccato l’asse mediano con picchi di velocità di 200 kmh per poi proseguire nelle strade di Arzano e Casoria, dove - spiegano i militari - ha tentato di speronare un’altra auto dei carabinieri che aveva tentato di sbarrargli la strada. I due a bordo della Golf si sono dileguati tra Casavatore e Secondigliano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

