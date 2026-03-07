Rapine aggressioni e furti | cresce l' allarme a Cisterna Il sindaco Mantini scrive alla prefetta

A Cisterna si registra un aumento di episodi di rapine, aggressioni e furti. Recentemente, un uomo è stato ferito con un coltello al collo durante un'aggressione avvenuta vicino al Punto di assistenza territoriale. Il sindaco ha scritto alla prefetta segnalando la diffusione di questi episodi e la crescente preoccupazione tra i cittadini.

Nei giorni scorsi un uomo era stato accoltellato vicino al Pat da un gruppo di malviventi, pochi giorni prima un'altra vittima di uno scippo alla stazione ferroviaria. Chiesto un Comitato per l'ordine e la sicurezza Un uomo aggredito poco lontano dal Pat, Punto di assistenza territoriale di Cisterna, e ferito con un fendente al collo. Era stato circondato da un gruppo composto da almeno tre persone. I malviventi volevano denaro contante, poi addirittura hanno preteso che la vittima consegnasse il suo cane. Di fronte alle sue resistenze, hanno estratto un coltello e lo hanno ferito al collo. Pochi giorni prima un altro episodio si era verificato alla stazione ferroviaria, dove un uomo era stato vittima di uno scippo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

