Furti di carburante senza sosta al cantiere del Rione Taormina Schifani sollecita maggiore vigilanza

Dopo l'ultimo furto di carburante nel cantiere del Rione Taormina, la Struttura commissariale per il risanamento, guidata dal presidente della Regione, ha chiesto un intervento urgente al prefetto e al commissario straordinario del Comune. L'episodio si aggiunge a una serie di furti che si sono verificati nel sito, coinvolgendo materiali e risorse utili ai lavori in corso.

Dopo l'ennesimo furto di carburante all'interno del cantiere del rione Taormina la Struttura commissariale per il risanamento, guidata dal presidente della Regione Renato Schifani, rivolge un appello al prefetto Cosima Di Stani e al commissario straordinario del Comune, Pietro Mattei, affinché sia valutata l'opportunità di aumentare la vigilanza dell'area, già protetta da recinzioni e da sistema di video sorveglianza. Gli ultimi furti si sono verificati nelle ultime tre notti, ma già a fine febbraio e nei mesi di ottobre e di novembre dello scorso anno si erano registrati episodi simili, con oltre 400 litri di gasolio prelevati dalle ruspe dell'impresa Cericola, impegnata nella demolizione delle baracche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Nuove demolizioni al rione Taormina, ordinanza di sgombero per tre famiglie Sbaraccamento del rione Taormina, l'appello di Oteri: "Serve un programma condiviso con i residenti"Il capogruppo di Lega-Prima l'Italia al Comune di Messina commenta la situazione, chiedendo rispetto e garanzie per le famiglie “L’azienda... Tutti gli aggiornamenti su Furti di carburante senza sosta al... Temi più discussi: Cadegliano, dieci furti di carburante dai camion dei rifiuti: 55enne arrestato; Succhiava gasolio ai furgoni di Econord: arrestato nella notte a Cadegliano Viconago; Carburante alle stelle in Sardegna: il gasolio sfiora i 2 euro, scattano i controlli della Guardia di Finanza; Ausonia, Fa rifornimento con carte carburante clonate: arrestato. Risanamento Messina, dopo furti nel cantiere di rione Taormina chiesto rafforzamento della vigilanzaIl furto nei cantiere rione Taormina a Messina Dopo l’ennesimo furto di carburante all’interno ... msn.com Roma, furto di carburante per aerei sull'oleodotto Civitavecchia-Fiumicino: due arresti?Il carburante sottratto, il cui valore complessivo stimato si aggira tra i 90mila e i 100mila euro, era destinato ad essere trasportato verso altri depositi nella zona di Roma - Ponte Galeria ... roma.corriere.it Furti di rame e Catania finisce al buio Tg Sicilia tutti i giorni alle 13:30, 20:00, 00:45 - sabato e domenica 8:00, 9:00, 13:30, 20:00, 00:45 su Antenna Sicilia - Canale 10 #antennasicilia #informazione #telegiornale #catania - facebook.com facebook