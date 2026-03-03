Sbaraccamento del rione Taormina l' appello di Oteri | Serve un programma condiviso con i residenti

Un rappresentante dei residenti del rione Taormina ha chiesto che l’azienda risanamento Messina e la struttura commissariale adottino un piano condiviso per lo sbaraccamento della zona. L’appello insiste sul fatto che prima di procedere con le demolizioni, tutte le famiglie aventi diritto devono essere trasferite. La richiesta mira a garantire un intervento ordinato e rispettoso delle esigenze dei residenti.

Il capogruppo di Lega-Prima l'Italia al Comune di Messina commenta la situazione, chiedendo rispetto e garanzie per le famiglie “L’azienda risanamento Messina e la struttura commissariale per il risanamento provvedano a uno sbaraccamento completo della zona Taormina di Messina, garantendo prima il trasferimento di tutte le famiglie aventi diritto e solo successivamente si proceda alle demolizioni". Così Cosimo Oteri, capogruppo di Lega-Prima l'Italia al Comune di Messina, interviene sulla situazione legata allo sbaraccamento del rione. “Serve un cronoprogramma chiaro, trasparente e condiviso con i residenti. E va garantito il rispetto per quelle persone che da anni vivono in condizioni difficili - continua Oteri - e che chiedono soltanto ciò che gli spetta: una casa sicura e la fine definitiva dell’emergenza baracche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Napoli, l?appello di residenti e ristoratori: «Più divise: serve un presidio fisso»Chiaia è stanca ed è scossa, dopo l’ennesima notte di violenza al “Brew Bridge” preso d’assalto dai teppisti azzurri.

L’appello da San Giuliano: "Serve un ufficio postale degno di 40mila residenti"Un locale di poco più di 30 metri quadrati, dove in genere sono attivi solo tre sportelli di contatto col pubblico.

Approfondimenti e contenuti su Sbaraccamento del

Temi più discussi: Caos al rione Taormina: gli abitanti delle baracche bloccano il cantiere; Messina, stop alle demolizioni in via Ennio al rione Taormina: spuntano altre 10 baracche - RTP; Oteri (Lega), garantire alloggi a famiglie della zona taormina prima di procedere a sbaraccamento completo; Risanamento, ultime demolizioni in via Quinto Ennio mentre i cumuli di rifiuti bloccano le ruspe all'Ex Lavatoio.

Risanamento Messina, tensione al rione Taormina: serve rispettoMomenti di tensione al Rione Taormina di Messina dove gli abitanti hanno protestato chiedendo una casa ed un cronoprogramma chiaro dei lavori. Il consigliere comunale Cosimo Oteri, capogruppo Lega-Pri ... strettoweb.com

Risanamento a Messina, ancora un furto di carburante nel cantiere del rione TaorminaAl rione Taormina nei cantieri del risanamento si registra l’ennesimo furto di carburante ai danni dell’impresa che si sta occupando delle demolizioni. In ... rtp.gazzettadelsud.it

MESSINA | Slitta di almeno un mese l'operazione di demolizione delle baracche di via Ennio Quinto IL SERVIZIO - facebook.com facebook

Piazza Giulio Cesare, arredi al posto delle baracche Stamattina gli operai del Coime hanno iniziato la posa degli arredi urbani nel tratto di piazza Giulio Cesare compreso tra via Roma e via Maqueda. La vicenda della demolizione delle baracche abusive, col x.com