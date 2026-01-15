Da Reggio a Messina con 4 chili di hashish nel tettuccio dell' auto | arrestato corriere sullo Stretto

Un’operazione antidroga sullo Stretto ha portato all’arresto di un corriere proveniente da Reggio Calabria a Messina, trovato con 4 chili di hashish nascosti nel tettuccio dell’auto. L’intervento è stato possibile grazie al fiuto del cane antidroga Lord, che ha individuato la sostanza illecita, contribuendo a smantellare un traffico di droga nella zona.

È stato il fiuto infallibile del cane antidroga Lord a far scattare un'importante operazione antidroga sullo Stretto. Durante i controlli di routine sui veicoli e sui passeggeri in transito, i finanzieri del comando provinciale di Messina, in stretta collaborazione con il comando provinciale di.

Stretto di Messina, sequestrati 4 chili di hashish agli imbarcaderi: arrestato corriere grazie al fiuto del cane Lord - La Guardia di Finanza scopre 40 panetti nascosti nell’auto e altri due chili nell’abitazione del sospetto. msn.com

Corriere della droga arrestato agli imbarcaderi di Messina - MESSINA I finanzieri del comando provinciale di Messina, con la collaborazione della guardia di finanza di Reggio Calabria, hanno sequestrato 4 chili di hashish e arrestato il corriere che li trasport ... corrieredellacalabria.it

Messina, hashish nascosto nel tettuccio dell’auto: arrestato

