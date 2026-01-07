Samuela racconta l’esperienza di suo figlio Agostino, nato con la sindrome di Charge. Un percorso segnato da sfide e incertezze, ma anche da momenti di forza e speranza. Nonostante le difficoltà, Agostino ha compiuto i suoi primi passi a sei anni, dimostrando che con il supporto adeguato è possibile superare le aspettative. Questa storia evidenzia l’importanza di conoscere e affrontare questa condizione con sensibilità e determinazione.

Samuela, mamma di Agostino: «È nato senza respirare: sono stata travolta da una diagnosi sconosciuta e non ho avuto nemmeno il tempo di fargli una carezza»

