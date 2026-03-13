Fugge all’alt della polizia e scappa nei campi | in auto 180 giubbini contraffatti

Un uomo è stato arrestato giovedì 12 marzo a Leno dopo aver tentato di sfuggire a un controllo della Polizia Locale. Dopo aver ignorato l’alt, l’uomo è fuggito in auto e si è rifugiato nei campi, lasciando dietro di sé 180 giubbini contraffatti. L’inseguimento si è concluso con l’arresto dell’uomo, che ha cercato di scappare anche a piedi.

Fermato e arrestato dopo un inseguimento tra le strade e i campi di Leno, l’uomo era irregolare sul territorio e con precedenti per guida senza patente Un controllo stradale si è trasformato in un inseguimento terminato tra i campi. È successo giovedì 12 marzo a Leno, dove la Polizia Locale ha arrestato un uomo dopo un tentativo di fuga prima in auto e poi a piedi. Tutto è iniziato quando i sistemi automatici di lettura targhe hanno segnalato il passaggio di un’utilitaria che circolava senza assicurazione e senza revisione. Ricevuto l’alert, una pattuglia si è messa sulle tracce del veicolo per procedere con il controllo. Una volta individuata l’auto e intimato l’alt, il conducente ha però deciso di non fermarsi, accelerando nel tentativo di sottrarsi alla verifica. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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