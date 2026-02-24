Scappa all' alt della polizia e si schianta contro un' auto | inseguimento e incidente in Brianza

Un uomo ha ignorato l’alt della polizia locale e ha cercato di scappare, causando un inseguimento lungo le strade della Brianza. Durante la fuga, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un’auto ferma, danneggiandola gravemente. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, mentre le forze dell’ordine intervenivano sul posto. La dinamica dell’incidente rimane al centro dell’attenzione degli investigatori.

Fugge all’alt della polizia locale e scappa per alcuni chilometri con un inseguimento che termina con un incidente. Uno schianto contro un'auto. E poi la scoperta della droga e la denuncia. È successo nel tardo pomeriggio di lunedì 23 febbraio, tra Brugherio (Monza e Brianza) e Carugate (Milano). Erano circa le 18 quando una pattuglia della polizia locale di Brugherio, impegnata nei controlli in viale Lombardia, ha intimato l’alt a uno scooter Yamaha T-Max. Dagli accertamenti con l’apparecchiatura in dotazione, il mezzo risultava senza assicurazione e senza revisione. Il conducente, un 22enne di origine marocchina e nazionalità spagnola, non si è fermato all'alt e ha proseguito la corsa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Napoli. Ignora l’alt, scappa contromano e si schianta contro due auto: arrestato 18enneIeri sera a Napoli, un 18enne ha causato il panico scappando contromano e ignorando un posto di blocco.

Non si ferma all'alt, tenta di seminare contromano la polizia e si schianta contro le auto in sosta: arrestatoUn uomo ha tentato di sfuggire alla polizia imboccando una strada contromano, ma è stato arrestato dopo aver causato un incidente senza gravi conseguenze.

ULTIM'ORA AUTO DELLA POLIZIA SI SCHIANTA CONTRO FURGONE: GRAVI DUE POLIZIOTTI. L'INCIDENTE A BARI

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Scappa all'alt della Polizia Locale di Rho, scattano l'inseguimento e l'arresto. Ferito un agente; Rho, scappa all’alt e picchia un vigile: arrestato dopo un inseguimento grazie allo spray antiaggressione; Serravalle di Chienti, scappa all’alt poi rifiuta l’alcoltest: denunciato, addio a patente e auto a 20 anni; Finge di fermarsi all’alt dei carabinieri, poi mette la retro e scappa: folle inseguimento, tre arresti. In auto oro e contanti.

Scappa all'alt della polizia e si schianta contro un'auto: inseguimento e incidente in BrianzaFugge all’alt della polizia locale e scappa per alcuni chilometri con un inseguimento che termina con un incidente. Uno schianto contro un'auto. E poi la scoperta della droga e la denuncia. monzatoday.it

Scappa all’alt dei Carabinieri avendo la patente revocata, fermato e denunciato un automobilistaCARABINIERI - I controlli sulle strade effettuate negli ultimi giorni in tutta la provincia, hanno portato al deferimento di sei persone a causa di guida con patente revocata o perchè sotto l'effetto ... cronachefermane.it

Vede la polizia e scappa nelle campagne vicine: fermato sorvegliato speciale https://ebx.sh/pmLTHF - facebook.com facebook

"Sono stata violentata". Chiede aiuto alla polizia, ma scappa e non denuncia ift.tt/ZhO3X6N x.com