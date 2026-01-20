Frode fiscale da oltre 8 milioni sequestrati beni e liquidità a imprenditrice di Patti

Le autorità fiscali di Messina hanno sequestrato oltre 8 milioni di euro tra beni e liquidità a un’imprenditrice di Patti, nell’ambito di indagini su frode fiscale. Le verifiche hanno scoperto un sistema complesso di occultamento dei ricavi in due attività commerciali gestite da una cittadina cinese, operanti nel settore del commercio al dettaglio. L’indagine evidenzia l’importanza di controlli mirati per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale.

