La notte prima di morire Lucio Dalla portò la troupe sulle sponde del lago di Ginevra e accese lumini intorno alla statua di Freddie Mercury | aneddoti e musica nel libro ‘L’alchimista del suono’

Nel libro ‘L’alchimista del suono’ si raccontano aneddoti e momenti significativi della musica, come la notte sul lago di Ginevra di Lucio Dalla e l’episodio in studio con due giovani. Un viaggio tra storie di artisti e l’atmosfera delle registrazioni, offrendo uno sguardo sobrio e autentico sul mondo musicale. Un’opportunità per scoprire dettagli meno noti di figure iconiche e dei loro momenti più intimi.

"Questo è uno studio di registrazione?". Quando finalmente si decise ad aprire la porta per zittire quel campanello insistente si trovò davanti due ragazzi giovanissimi. Sembravano due scappati di casa. Li studiò a lungo prima di farli entrare. "Mi chiamo Vasco Rossi", si presentò il primo, magrissimo, occhi di un azzurro cenerino, capelli chiari a caschetto un po' disordinati, sigaretta accesa in bocca. Il secondo era moro, longilineo: si chiamava Gaetano Curreri. Scrutarono il mixer e sputarono il rospo. " Vogliamo registrare due canzoni: Jenny e Silvia ". Prese la musicassetta, diede loro fiducia e si mise al lavoro in quello studio di fortuna ricavato in un appartamento di via Schiavonia, a Bologna. Maurizio Biancani presenta a Bologna il 23 gennaio 2026 "L'alchimista del suono": cinquant'anni di musica italiana dietro al mixer. Il 23 gennaio 2026 sarà disponibile in libreria e online "L'alchimista del suono.

