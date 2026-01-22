Mimmo Locasciuli ed Edoardo De Angelis a Frattempi 5

Sabato 24 gennaio, all’auditorium di Prato Carnico (Udine), si apre “Frattempi5”, una rassegna multidisciplinare che unisce musica, parole e arti, promuovendo un dialogo tra il mondo produttivo e la creatività. L’evento vede protagonisti Mimmo Locasciuli ed Edoardo De Angelis, con il concerto dell’ensemble GÖRZÆ. Un’occasione per esplorare le connessioni tra cultura, lavoro e arte in un contesto di dialogo e confronto

foto di Mariangela Ottaviano UDINE – Prende il via sabato 24 gennaio all'auditorium di Prato Carnico (Udine), con il concerto dell'ensemble GÖRZÆ, "Frattempi5", rassegna multidisciplinare che intreccia musica, parola, arti e cultura del lavoro, mettendo in dialogo il mondo produttivo con quello dell'arte e della creatività. È questo il primo appuntamento di un percorso che nel corso dei prossimi mesi attraverserà diversi luoghi del Friuli Venezia Giulia, mantenendo come cuore simbolico e operativo la Val Pesarina, la "Valle del Tempo", nel Comune di Prato Carnico, territorio che nel 2025 ha celebrato i trecento anni dalla nascita dell'azienda Fratelli Solari.

