In questa stagione di Coppa del Mondo, Giovanni Franzoni si è piazzato secondo nella discesa di Courchevel, mentre il vincitore della gara è stato Odermatt. Nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Franzoni aveva conquistato un argento nella discesa libera. La vittoria di Odermatt in questa ultima prova conferma il suo successo nella classifica generale di sci di velocità.

Dopo l’argento nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 Giovanni Franzoni conferma anche a Courchevel, nell’ultima gara della stagione di coppa del Mondo, di essere ormai una realtà nel mondo dello sci di velocità. L’azzurro ha ottenuto il secondo posto alle spalle dell’austriaco Vincent Kriechmayr che ha riportato l’Austria al successo dopo tre anni. Era stato proprio Kriechmayr l’ultimo austriaco a vincere in coppa del Mondo a Soldeu nel 2023. Per Kriechmayr quella di Courchevel è la ventesima vittoria della carriera. Franzoni soddisfatto Giovanni Franzoni è finito secondo per soli nove centesimi, quinto podio della stagione, ma è soddisfatto della sua gara: “Sono molto contento di come sto dando continuità alla mia sciata in vari tipi di condizioni e sono molto fiero di questo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Franzoni secondo a Courchevel Odermatt vince la coppa del Mondo

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