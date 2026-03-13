Odermatt fa sua la Coppa del Mondo Franzoni secondo in discesa Courchevel

Marco Odermatt ha conquistato la sua quinta Coppa del Mondo generale, assicurandosi il titolo con sei gare di anticipo. Durante la discesa libera di Courchevel, l’atleta svizzero si è piazzato terzo, confermando la sua costanza nelle competizioni di sci alpino. Franzoni si è classificato secondo nella stessa discesa. La gara si è svolta sulla pista francese, attirando l’attenzione degli appassionati di sci alpino.

Storico Marco Odermatt: lo svizzero, dominatore dello sci mondiale negli ultimi anni, vince matematicamente la sua quinta Coppa del Mondo generale con sei gare di anticipo, giungendo terzo nella discesa libera di Courchevel. Anche Giovanni Franzoni continua nella sua magica stagione e chiude al secondo posto nella stessa gara, precedendo propio Odermatt e piazzandosi a soli 9 centesimi da Vincent Kriechmayr che riporta l'Austria al successo in libera dopo un digiuno in Coppa che durava da tre anni. Era stato proprio Kriechmayr a salire sul podio più alto nel 2023 a Soldeu e il 34enne di Linz ha centrato la ventesima vittoria in carriera. Per Franzoni, argento olimpico a Bormio, si tratta del quinto podio in questa stagione e sale momentaneamente sul podio nella classifica di discesa.