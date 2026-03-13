Giovanni Franzoni secondo in discesa libera a Courchevel | Kriechmayr vince Odermatt conquista la quinta Coppa del mondo generale

Oggi a Courchevel Giovanni Franzoni si è classificato secondo nella discesa libera della Coppa del mondo di sci alpino maschile, con un distacco di soli 9 secondi dal vincitore. La gara si è svolta venerdì 13 marzo e ha visto sul podio un altro atleta che ha conquistato la vittoria, mentre Odermatt ha ottenuto la quinta Coppa del mondo generale. Franzoni, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha disputato una prova significativa.

Un'altra giornata magica per Giovanni Franzoni. Oggi, venerdì 13 marzo, l'azzurro, medaglia d'argento nella specialità alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a Courchevel si è piazzato in seconda posizione nella discesa libera della Coppa del mondo di sci alpino maschile con un distacco di soli 9 centesimi da Vincent Kriechmayr. Il 34enne di Linz, tornato sul gradino più alto del podio dopo il successo a Soldeu nel 2023, ha riportato l'Austria alla vittoria, dopo un digiuno che durava proprio dal suo trionfo di 3 anni fa. Marco Odermatt, terzo con un distacco di 31 centesimi dalla vetta, ha completato il podio ha conquistato la sua quinta Coppa del mondo generale consecutiva con sei gare di anticipo e la Coppetta di specialità. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni secondo a 9 centesimi Kriechmayr! A Odermatt la coppa di specialità Odermatt fa sua la Coppa del Mondo, Franzoni secondo in discesa CourchevelStorico Marco Odermatt: lo svizzero, dominatore dello sci mondiale negli ultimi anni, vince matematicamente la sua quinta Coppa del Mondo generale... Contenuti utili per approfondire Giovanni Franzoni Temi più discussi: Coppa del Mondo, Franzoni secondo nella discesa libera a Courchevel; Giovanni Franzoni non si nasconde: 6° tempo nella prima prova di discesa, Bailet davanti a tutti con il pettorale n.54; Giovanni Franzoni tallona Von Allmen nel Prize Money Ranking: lotta per la top-5, soldi guadagnati e classifica dei premi; Bailet guida sull'Eclipse, Franzoni è lì: 6° crono per il faro azzurro, Monney fa paura sino all'ultimo intermedio. Odermatt fa sua la Coppa del Mondo di sci, Franzoni secondo in discesa CourchevelStorico Marco Odermatt: lo svizzero, dominatore dello sci mondiale negli ultimi anni, vince matematicamente la sua quinta Coppa del Mondo generale con sei ... lapresse.it Giovanni Franzoni sfiora la vittoria nella discesa di Courchevel. Kriechmayr trionfa, a Odermatt la coppa di specialitàTre anni dopo l'Austria torna a vincere una discesa libera maschile in Coppa del Mondo. Nel marzo 2023 era stato Vincent Kriechmayr a salire sul gradino ... oasport.it Giovanni Franzoni ancora sul podio in Coppa del Mondo, nel giorno in cui Marc Odermatt si aggiudica la terza coppa del Mondo di discesa libera e la quinta generale. L'azzurro si è piazzato secondo nella libera di Courchevel vinta dall'austriaco Vincent Kriec - facebook.com facebook KRIECHMAYR VINCE A COURCHEVEL, FRANZONI 2° Vincent Kriechmayr conquista la discesa di Courchevel davanti a Giovanni Franzoni, beffato per appena 9 centesimi dopo una gara tiratissima. Per l’azzurro è un altro podio in stagione, il quinto i x.com