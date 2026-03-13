In un’intervista a ‘Tuttosport’, Cervelli ha parlato della sua passione per la Juventus, rivelando che tutto ebbe inizio guardando le partite di Del Piero. Ha spiegato come il suo interesse per i bianconeri sia nato grazie all’ex giocatore e ha poi menzionato alcuni dei giocatori attuali che gli piacciono di più. La conversazione si è concentrata sui suoi ricordi e sulle sue preferenze nel mondo bianconero.

Cervelli in un’intervista ai microfoni di ‘Tuttosport’ si è soffermato sulla Juventus e sulla passione per i colori bianconeri. Le parole. Francisco Cervelli è l’uomo del momento. L’ex ricevitore MLB e attuale manager della Nazionale italiana di baseball sta incantando al World Baseball Classic, tanto da meritarsi gli elogi della Premier Giorgia Meloni dopo le storiche vittorie contro Stati Uniti e Messico. Sulle pagine di Tuttosport, Cervelli racconta la sua passione calcistica: la Juventus. IL TIFO PER LA JUVE – « Tutta colpa di Del Piero! Ho iniziato a tifare Juve guardando Alex in tv. Sono nato nel 1986, quindi avevo 8-9 anni quando Del Piero ha cominciato a fare gol in bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cervelli e la sua passione per la Juve: «Tutta ‘colpa’ di Del Piero. Ho iniziato a tifare i bianconeri guardando Alex. Ecco chi mi piace della squadra di oggi»

Articoli correlati

D’Ambrosio elogia Chivu e il lavoro all’Inter: «Sincero, schietto e completo. Mi piace anche in quest’altro aspetto. Ecco cosa non fa la sua squadra»Barella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del...

Inter-Juve, Alex Del Piero annichilisce Cristian Chivu: "Cosa mi aspettavo"Chi meglio di Alessandro Del Piero può fotografare il momento che sta vivendo la Juventus.

1996, l'anno di Del Piero visto da Alex prima di Juve-Roma

Una raccolta di contenuti su Del Piero

Temi più discussi: Chi è Fran Cervelli, l'uomo dietro l'impresa dell'Italbaseball: dalle origini pugliesi alla fede juventina; Juve fino alla morte!: l'ultima rivelazione di chi ha portato l'Italia nella storia; L'impresa dell'Italia del baseball guidata dallo juventino Francisco Cervelli: battuti Stati Uniti e Messico, è ai quarti; Italia baseball, impresa con gli USA Il ct Cervelli: Sarò un tifoso della Juventus fino alla morte.

Tutta colpa di Del Piero, numero uno Juve di sempre. Oggi? Mi piacciono due giocatoriIl ct del baseball italiano Cervelli racconta la sua fede bianconera: Non mi perdo un match: Spalletti è spettacolare, ci farà tornare al top Superare gli Usa ci ha cambiato la vita: ora possiamo ba ... tuttosport.com

Francisco Cervelli tra Italia e l'amore per la Juventus: Tutta colpa di Del Piero, conosco tutti i giocatori, Spalletti straordinarioLe parole dell'allenatore dell'Italia di baseball: Ho iniziato a tifare Juventus guardando Del Piero in tv. msn.com

Baggio o Del Piero Chi preferisci Baggio Del Piero #fblifestyle - facebook.com facebook

Prima compagni in bianconero, poi molto di più. Un’amicizia andata oltre il campo L’appuntamento con “1996, L’anno di Del Piero” è per questa sera in seconda serata in prima visione su Tv8. x.com