Alex Del Piero ha condiviso i suoi modelli di riferimento durante le prime fasi della carriera, evidenziando l’importanza di Gianluca Vialli come punto di ispirazione principale. Il campione ha inoltre menzionato un altro ex giocatore della Juventus, sottolineando come questi esempi abbiano contribuito a plasmare il suo stile e la sua crescita come calciatore.

Alex Del Piero ha raccontato i modelli da cui ha preso spunto ad inizio carriera, parlando di Gianluca Vialli e di un altro ex calciatore bianconero. Alex Del Piero ha rilasciato di recente un’Intervista a La Gazzetta dello Sport, trattando vari temi. LEGGI ANCHE: Montolivo osanna Yildiz: «Forse si può avvicinare a Del Piero. La Juventus con lui deve fare questa cosa» Tra i tanti si è soffermato sui punti di riferimento che ha preso ad inizio carriera. Tra i nomi citati dall’ex capitano bianconero ci sono Gianluca Vialli e Roberto Baggio. LE PAROLE SU VIALLI E BAGGIO – « Vialli era il mio punto di riferimento per carisma e modo di essere attaccante ma io mi rivedevo in Baggio per il ruolo che volevo ricoprire essendo cresciuto negli anni di Platini, Zico e Maradona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Del Piero racconta i suoi modelli: «Vialli era il mio punto di riferimento, ma io mi rivedevo in questo giocatore»

Leggi anche: Torino, il giovane Luongo si racconta: «Esordio al Mondiale? È stata un’emozione fortissima. Ricci il mio punto di riferimento. Ecco chi sono i miei idoli…»

Leggi anche: "Il mio Luca": Andrea Carlini racconta il mito di Gianluca Vialli al Sipario Strappato

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Alessandro Del Piero racconta il suo rapporto con Roberto Baggio... #Juwelcome #Juventus #delpiero #baggio #AlessandroDelPiero #robertobaggio #adp #calcio - facebook.com facebook

Del Piero si racconta: «Torino Al mio arrivo impatto importante. Luoghi del cuore Parecchi, ci sono stato 19 anni di fila. Difficile trovare parole l’Avvocato, Sonia e la famiglia fondamentali» x.com