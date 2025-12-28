Ucraina Zelensky arriva a Mar-a-Lago | la stretta di mano con Trump

Volodymyr Zelensky è giunto a Mar-a-Lago per un incontro con il presidente Donald Trump. La visita rappresenta un momento di attenzione diplomatica tra Ucraina e Stati Uniti, con possibili discussioni su questioni di interesse comune. L’evento si inserisce nel quadro delle relazioni internazionali e delle strategie di supporto tra i due paesi.

Volodymyr Zelensky è arrivato a Mar-a-Lago per l'incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il presidente dell' Ucraina è entrato nel club e ha salutato Trump con una stretta di mano prima di entrare.

A Mar a Lago il bilaterale Trump-Zelensky. Prima dell’incontro il presidente americano annuncia: “Ho avuto una telefonata con Putin” - Sul tavolo c'è il piano di 20 punti frutto degli intensi negoziati tra Stati Uniti e Ucraina, poco gradito però a Mosca ... dire.it

Zelensky è arrivato a Mar-a-Lago - Per parlare con Trump del nuovo piano sulla fine della guerra in Ucraina: soprattutto di Donbas, garanzie di sicurezza e Zaporizhzhia ... ilpost.it

#Ucraina Per Zelensky "molte questioni potrebbero essere risolte prima di Capodanno. Le decisioni finali dipendono dai nostri partner, da coloro che esercitano pressioni sulla Russia affinché i russi subiscano le conseguenze della loro stessa aggressione". facebook

Trump-Zelensky, oggi incontro decisivo per guerra Ucraina-Russia. Le news in diretta x.com

