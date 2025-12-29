Roma, 29 dicembre 2025 – Dopo il colloquio tra Trump e Zelensky, non è stato raggiunto un accordo definitivo. Le questioni ancora aperte riguardano il Donbass e la centrale di Zaporizhzhia. Zelensky ha affermato che i negoziati continuano, mentre Macron ha annunciato incontri a Parigi a gennaio. Restano quindi ancora molti aspetti da definire prima di una possibile risoluzione del conflitto.

Roma, 29 dicembre 2025 – Passi avanti verso la pace nel colloquio di ieri tra Trump e Zelensky, ma restano aperte le questioni più spinose. Dal destino del Donbass – rivendicato da Mosca – la zona di libero commercio e la gestione il della centrale nucleare di Zaporizhzhia. E su tutti, l’interrogativo più grande: la decisione finale di Putin. "Questo non è un accordo che si raggiunge in un giorno, è una questione molto complicata”, ha commentato ieri il presidente Usa, a fronte del solito ottimismo dell’omologo ucraino: “Vicini alla pace al 90%”. Stamattina Zelensky ha scritto su X che i team negoziali di Ucraina e Stati Uniti potrebbero incontrarsi "già la prossima settimana per definire tutte le questioni discusse" ieri a Mar-a-Lago. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump-Zelensky, l’accordo non c’è. Le questioni aperte: Donbass e centrale di Zaporizhzhia. Zelensky: “I negoziati continuano”. Macron: “A gennaio Volenterosi a Parigi”

Leggi anche: Ucraina, Zelensky a Parigi da Macron. Negoziati Miami incentrati su definizione confine

Leggi anche: Piano Usa, Zelensky: “Aspettiamo oggi la risposta russa”. Manca l’accordo su Donetsk e centrale di Zaporizhzhia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Leonardo Sapienza e le sedie per Trump e Zelensky: chi è il monsignore pugliese "regista" dello storico colloquio a San Pietro - Ha supervisionato l’organizzazione della cerimonia funebre di papa Francesco, per assicurarsi che tutto corrispondesse alle ultime volontà di Bergoglio. ilmessaggero.it

Trump-Zelensky, cosa è successo a San Pietro? Le richieste di Kiev, il giallo della terza sedia e il gesto di Donald a Macron (prima dell'attacco a Putin) - Due uomini che si guardano negli occhi, piegati in avanti, le mani fra le ginocchia, nella posa intima di un ... ilmessaggero.it

Incontro Trump Zelensky, com’è andato e che cosa hanno detto i leader di Usa e Ucraina - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo Volodymyr Zelensky si sono incontrati oggi alla Casa Bianca, nel tentativo di trovare un punto d’accordo per arrivare alla fine della ... tg24.sky.it

Durante l’incontro a Mar-a-Lago con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Donald Trump si è rivolto direttamente ai giornalisti e ha chiesto se volessero mangiare qualcosa, rompendo la liturgia dell’appuntamento istituzionale. Alla risposta affermativa dei x.com

Trump & Putin: l’ultima offerta a Zelensky per salvare l’Ucraina Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina - facebook.com facebook