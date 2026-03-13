Francesca Cipriani ha annunciato di aver lasciato la casa coniugale durante la trasmissione Rai 2

Un periodo complesso per Francesca Cipriani. Nel salotto di Storie di donne al bivio, il programma di Monica Setta in onda su Rai 2, la showgirl ha raccontato per la prima volta il momento difficile che sta vivendo con il marito Alessandro Rossi, sposato nel 2022 tra pizzi bianchi e promesse eterne. Oggi, però, l’atmosfera è decisamente diversa: “Ho fatto le valigie e sono andata via da casa”, ha confessato. “Non so se ci separeremo, ma stiamo attraversando sicuramente un momento di crisi”. Perché Francesca Cipriani e il marito sono in crisi. Stando a quanto raccontato da Francesca Cipriani a Monica Setta, la crisi con il marito Alessandro Rossi è scoppiata a causa di alcune visioni differenti sul tema della maternità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesca Cipriani, matrimonio in crisi: “Sono andata via di casa”

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