Francesca Cipriani in crisi con il marito cosa è successo | ‘Volevo un figlio’

Francesca Cipriani ha deciso di lasciare la sua casa, annunciando pubblicamente di essere in crisi con il marito. La showgirl ha rivelato di aver desiderato un figlio e di aver affrontato difficoltà nel rapporto con il partner. La sua situazione personale è stata resa nota attraverso dichiarazioni fatte in pubblico, in cui ha parlato della crisi matrimoniale e del suo stato emotivo attuale.

Francesca Cipriani lascia casa: la confessione sulla crisi matrimoniale. Dietro il sorriso sempre acceso e l’energia che l’ha resa popolare in televisione, Francesca Cipriani sta vivendo uno dei momenti più delicati della sua vita privata. La showgirl ha scelto di raccontarlo pubblicamente durante un’intervista televisiva, rivelando che il rapporto con il marito Alessandro Rossi sta attraversando una fase molto complicata. La coppia si era sposata nel 2022, dopo una relazione molto seguita dal pubblico, ma oggi il clima è cambiato. Francesca ha spiegato di aver preso una decisione drastica. “Ho fatto le valigie e sono andata via di casa”, ha raccontato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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