Grande Fratello Vip Francesca Cipriani in crisi con il marito | Non vuole figli adesso

Durante il Grande Fratello Vip 6, la showgirl ha raccontato a Monica Setta di aver lasciato temporaneamente la casa a causa di un momento complicato con il marito. La coppia ha opinioni divergenti sulla possibilità di avere un figlio in questo periodo. La concorrente ha spiegato di essere in crisi con il marito, che non desidera figli al momento.

La showgirl,concorrente del Grande Fratello Vip 6, rivela a Monica Setta di aver lasciato casa durante un momento difficile con il marito Alessandro Rossi: la coppia ha idee diverse sull'avere un figlio. Periodo delicato per la showgirl Francesca Cipriani, che ha rivelato di stare attraversando una crisi con il marito Alessandro Rossi. Ospite di Storie di donne al bivio, il programma condotto da Monica Setta in onda domani, sabato 14 marzo alle 15.50 su Rai 2, la soubrette ha raccontato per la prima volta il difficile momento che sta vivendo con il consorte, sposato nel 2022. I motivi della crisi Secondo quanto raccontato da Cipriani, la situazione difficile va avanti già da alcune settimane. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani in crisi con il marito: "Non vuole figli adesso" Articoli correlati Francesca Cipriani rivela la crisi con il marito Alessandro: “Sogno i figli, ma lui vuole aspettare”Francesca Cipriani sta vivendo un momento di crisi nel matrimonio con Alessandro Rossi. “Sono andata via di casa”. Francesca Cipriani e la crisi con il marito Alessandro RossiFrancesca Cipriani torna a raccontarsi in televisione, ma questa volta mette da parte il personaggio brillante e sopra le righe che il pubblico... Una raccolta di contenuti su Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello Vip, svelato il cast completo: da Francesca Manzini a Raimondo Todaro; Grande Fratello Vip, da Alessandra Mussolini a Dario Cassini: ecco chi sono i concorrenti ufficiali; Grande Fratello Vip 2026, spuntano i primi nomi del possibile cast; Ecco chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026. Grande Fratello Vip, al via l’inedita Open House: quattro concorrenti entrano nella Casa venerdì 13 marzoIl debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip si preannuncia rivoluzionario grazie a un’iniziativa mai sperimentata prima nella storia del format prodotto da Endemol Shine ... leggo.it Grande Fratello Vip, svelato il cast completo: da Francesca Manzini a Raimondo TodaroIl cast completo del Grande Fratello Vip 2026 è stato svelato su Instagram: ecco chi vedremo a partire dal 17 marzo ... dilei.it In onda da martedì 17 marzo alle 21.30 su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi: «Sono tipo Mark Caltagirone, non sai mai se ci sono veramente, vado a periodi» - facebook.com facebook Manca poco e tutto avrà inizio Segui la diretta sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip e su Mediaset Infinity #GFVIP x.com