Frana sulla Teverina strada riaperta a senso unico alternato

Una frana sulla strada provinciale 5 ha causato la sua chiusura per cinque settimane. Oggi, la carreggiata è stata riaperta al traffico con senso unico alternato. La riapertura permette di ripristinare uno dei collegamenti principali per il territorio e per i numerosi automobilisti che quotidianamente lo percorrono. La strada torna quindi accessibile, anche se con limitazioni temporanee.

Teverina, la strada provinciale 5 riaperta al traffico con senso unico alternato. Dopo cinque settimane dalla frana che aveva reso necessaria la chiusura, ripristinato uno dei collegamenti fondamentale per il territorio e per i numerosi cittadini che ogni giorno percorrono questo tratto viario. La riapertura è, infatti, un risultato importante per la mobilità locale e per le attività economiche dell'area, duramente penalizzate dalla temporanea interruzione della viabilità. Per il sindaco Luca Beraldo, “la riapertura della Teverina è una notizia molto importante per i cittadini e per tutto il territorio. Questo intervento restituisce alla Teverina un collegamento strategico e conferma quanto sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni per rispondere in modo efficace alle esigenze della comunità”. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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