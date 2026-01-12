Frana in via Carso a Como strada riaperta con limitazioni | senso unico alternato e lavori per mesi

Via Carso a Como è stata riaperta ieri sera, ma con limitazioni alla circolazione, tra cui senso unico alternato. La frana, originata da un terreno privato su cui si trova una casa disabitata, ha reso necessarie misure temporanee e lavori che dureranno diversi mesi. La situazione rimane sotto monitoraggio per garantire la sicurezza e la stabilità del versante.

Via Carso è stata riaperta nella serata di ieri, ma con forti limitazioni alla circolazione. La frana che ha interessato la zona nei giorni scorsi si è staccata da un terreno privato, sul quale sorge una casa disabitata, e la situazione resta delicata sotto il profilo della stabilità del versante.

