Maltempo frana a Collazzone | disposto il senso unico alternato sulla Sp 421

Il maltempo ha provocato una frana a Collazzone, causando la chiusura temporanea della strada. Le intense piogge di queste ore hanno fatto cedere il terreno vicino alla Sp 421, creando un rischio per i passanti e i veicoli in transito. Per garantire la sicurezza, le autorità hanno disposto un senso unico alternato lungo quella tratta.

Le piogge che stanno interessando in queste ore alcune aree della regione hanno causato un movimento franoso nel comune di Collazzone, precisamente a ridosso della Sp 421. Nel tratto che collega la cittadina a San Terenziano dal km 9+500 al km 9-650 della provinciale è stato istituito un semaforo per regolare il traffico, a senso unico alternato. Il fenomeno, attenzionato dai tecnici della Provincia, ha infatti interessato parte della carreggiata stradale. Il cantiere rimarrà allestito fino al ripristino della sicurezza per la circolazione stradale. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In Toscana, una frana causata dalle intense piogge ha interrotto la strada tra Schignano e Migliana, nel comune di Prato, e ha portato alla creazione di un senso unico alternato in località Il Vado.

A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, il Mugello ha registrato una doppia frana sulla regionale 302 Brisighellese Ravennate, tra Vaglia e Borgo San Lorenzo, in località Mulinaccio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.