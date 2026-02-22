Una frana sulla via Polense a Poli ha causato il crollo del terreno, bloccando completamente la strada. Il movimento di terra si è verificato dopo intense piogge che hanno indebolito il terreno. I vigili del fuoco hanno chiuso la carreggiata per motivi di sicurezza. Nessuno è rimasto ferito, ma le autorità temono ulteriori smottamenti nelle prossime ore. La strada resterà chiusa fino a quando non sarà messo in sicurezza il tratto.

A Poli, in provincia di Roma, si è verificata una frana lungo la via Polense rendendo il tratto stradale interessato non transitabile. Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre operative dei vigili del fuoco e dei carabinieri. I soccorritori hanno lavorato per rimozione i detriti e per mettere in sicurezza l'area altezza del chilometro 36+600, che collega il comune di Poli a quello di Roma. Le famiglie non sono rimaste isolate per la presenza di una arteria stradale alternativa. Per la viabilità in direzione Roma, si consiglia in particolare di percorrere via Tivoli e immettersi su via del Torrione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Frana sulla provinciale: strada completamente chiusa al trafficoUna frana sulla Strada Provinciale 88 nel Comune di Contrada ha causato la chiusura completa della strada al traffico.

Frana sulla Faentina: strada chiusa fino al 20 gennaio. Bus deviati, caos trafficoLa strada Faentina resterà chiusa fino al 20 gennaio 2026 a causa di un movimento franoso verificatosi il 6 gennaio a Manzolo, Fiesole.

Argomenti discussi: Frana sulla via Polense, il terreno collassa e la strada viene chiusa al traffico; Frana sulla Via Polense: strada chiusa al traffico nel territorio di Poli; Poli (RM), chiusa la SP Polense a causa di una grossa frana; Isola Farnese: il Comune apre via Prato della Corte per il passaggio dei mezzi di soccorso. Maltempo a Roma, cade albero all'Eur.

La frana sulla via Faentina: droni per monitorare le rocce. Strada chiusa, non c’è data di riapertura. Lunghe codeFirenze, 8 gennaio 2025 – Resta chiusa e non c’è attualmente una data per la riapertura della via Faentina. Dopo il distacco di rocce e la frana che ha rischiato di travolgere completamente una casa, ... lanazione.it

Bacoli, frana sulla strada: chiusa via ScalandroneIeri sera i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti insieme alla polizia municipale e i vigili del fuoco a via Provinciale Scalandrone. Poco prima una frana ha invaso completamente la ... rainews.it