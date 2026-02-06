La notte olimpica di Milano fra capi di Stato e opera pop in playback | Mariah Carey la Turandot e il rebus Ghali

Milano – Il giorno dei giorni è arrivato. Milano e Cortina lo sognano dal 24 giugno del 2019, quando a Losanna hanno conquistato le Olimpiadi battendo le svedesi Stoccolma e Åre. Oltre sei anni dopo, ci siamo. Gli occhi del mondo stasera saranno puntati sullo stadio di San Siro, dov'è in programma la cerimonia di inaugurazione dei Giochi invernali. Due miliardi e mezzo di spettatori collegati. Pre-show dalle 19.15, show dalle 20. Scaletta ricchissima, ma rispettando la tradizione olimpica, dall'apertura delle Olimpiadi dichiarata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella (questo raccontano le ultime indiscrezioni pre-spettacolo) all'accensione del braciere all'Arco della Pace di Milano e in piazza a Cortina. La protagonista sarà Mariah Carey. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgerà il 6 febbraio allo stadio di San Siro, con un ospite d'eccezione: Mariah Carey. Milano-Cortina 2026 si prepara ad accogliere la cerimonia di apertura, un evento atteso a livello globale. Da Mariah Carey a Tom Cruise, dall'inno d'Italia cantato da Laura Pausini a "Nessun dorma" con Bocelli. L'omaggio ad Armani e alla Carrà, a Fellini e all'opera lirica.

